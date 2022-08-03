"Мой Первый Шаг". В клинике новое лицо- Джулия Кетон.Она заставляет нервничать Джей Ди и ей даже удается смягчить д-р Келсо. Они обедают вместе. Джей Ди и Эллиот все еще спорят о том, кто из них лучший доктор. Пациент Джей Ди, Майк Хоберт, постоянно калечит себя, выполняя дикие и опасные трюки. Эллиот не может решить, послать ли пациентку на операцию или нет. Она спрашивает у Джей Ди совет. Он отговаривает ее от хирургии. Карла хочет быть профессиональной медсестрой.

