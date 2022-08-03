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Клиника
2-й сезон
7-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.7
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой Первый Шаг". В клинике новое лицо- Джулия Кетон.Она заставляет нервничать Джей Ди и ей даже удается смягчить д-р Келсо. Они обедают вместе. Джей Ди и Эллиот все еще спорят о том, кто из них лучший доктор. Пациент Джей Ди, Майк Хоберт, постоянно калечит себя, выполняя дикие и опасные трюки. Эллиот не может решить, послать ли пациентку на операцию или нет. Она спрашивает у Джей Ди совет. Он отговаривает ее от хирургии. Карла хочет быть профессиональной медсестрой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»