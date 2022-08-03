Wink
Сериалы
Клиника
2-й сезон
4-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.4
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой длинный язык". Рассматривая пациента Мартина Хогана, Джей Ди понимает, что он очень мало знает о личной жизни Карлы. Во время операции Терк понимает, что Бонни, такая же практикантка, как и он - на хорошем счету у начальства. Терк не может сдержать свою ревность и всячески «подкалывает» Бонни. Однако возможность поехать на программу "Доктор Без Границ"вместе с Келсо выпадает Терку. Будучи игнорируемой Коксом, Эллиот намеревается установить более дружественные отношения с ним.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»