"Мой длинный язык". Рассматривая пациента Мартина Хогана, Джей Ди понимает, что он очень мало знает о личной жизни Карлы. Во время операции Терк понимает, что Бонни, такая же практикантка, как и он - на хорошем счету у начальства. Терк не может сдержать свою ревность и всячески «подкалывает» Бонни. Однако возможность поехать на программу "Доктор Без Границ"вместе с Келсо выпадает Терку. Будучи игнорируемой Коксом, Эллиот намеревается установить более дружественные отношения с ним.

