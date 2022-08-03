Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Мой учебный пример". После того, как Джей Ди и Терк оставили Эллиот и Карлу одних, возникает неуклюжая тишина. Д-р Келсо объявляет, что тот, кто опишет самый интересный случай болезни, то посетит конференцию АМА в Рено. В то время как все остальные ищут интересные случаи, Джей Ди пытается снискать расположение д-р Кокса, говоря, что его не интересует эта конференция. Д-р Кокс говорит, что впервые он впечатлен Джей Ди. Однако, Джей Ди принял бы участие в соревновании, если только он мог бы найти интересный случай. Джей Ди находит интересный случай. Тем временем, проходит слух, что у д-ра Келсо годовщина свадьбы и что на следующий день он будет в хорошем настроении. Терка попросили подойти к нему и попросить новый лазер.
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис