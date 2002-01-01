Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

Сюжет

"Моя работа мечты". Джей Ди и Терка навестил их приятель из колледжа - Спенс. Будучи представленным д-ру Коксу и Джордан, Спенс поздравляет их с рождением ребенка и раскрывает тайну, которую Джей Ди скрывал - что Кокс - отец ребенка. Тем временем, д-р Келсо критикует способности Эллиот. Она идет за помощью к д-ру Коксу, но он слишком занят своими собственными проблемами. Она идет к Тэду, адвокату, но он также ничего для нее не делает.



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