Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн
2002, Scrubs. 2.22
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Моя работа мечты". Джей Ди и Терка навестил их приятель из колледжа - Спенс. Будучи представленным д-ру Коксу и Джордан, Спенс поздравляет их с рождением ребенка и раскрывает тайну, которую Джей Ди скрывал - что Кокс - отец ребенка. Тем временем, д-р Келсо критикует способности Эллиот. Она идет за помощью к д-ру Коксу, но он слишком занят своими собственными проблемами. Она идет к Тэду, адвокату, но он также ничего для нее не делает.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Бил�л
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожн�ик
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис