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2-й сезон
22-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.22
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Моя работа мечты". Джей Ди и Терка навестил их приятель из колледжа - Спенс. Будучи представленным д-ру Коксу и Джордан, Спенс поздравляет их с рождением ребенка и раскрывает тайну, которую Джей Ди скрывал - что Кокс - отец ребенка. Тем временем, д-р Келсо критикует способности Эллиот. Она идет за помощью к д-ру Коксу, но он слишком занят своими собственными проблемами. Она идет к Тэду, адвокату, но он также ничего для нее не делает.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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