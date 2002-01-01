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2-й сезон
21-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.21
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Моя королева драматических моментов". Карла и Терк готовятся к свадьбе. Карла хочет большую и дорогую свадьбу, но понимает, что придется довольствоваться меньшим. Позже Карла узнает, что у нее умерла мама. Теперь, когда Джей Ди и Джейми могут встречаться друг с другом открыто, у их отношений пропала "искра". Д-р Келсо становится очень раздражительным...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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