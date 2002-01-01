Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

Сюжет

"Моя королева драматических моментов". Карла и Терк готовятся к свадьбе. Карла хочет большую и дорогую свадьбу, но понимает, что придется довольствоваться меньшим. Позже Карла узнает, что у нее умерла мама. Теперь, когда Джей Ди и Джейми могут встречаться друг с другом открыто, у их отноше�ний пропала "искра". Д-р Келсо становится очень раздражительным...



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