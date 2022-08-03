Wink
Сериалы
Клиника
2-й сезон
2-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.2
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой Соловей". Келсо должен получить вознаграждение от правления больницы. Он просит, чтобы д-р Кокс представил его на банкете и рассказал блистательную речь о его достижениях, но Кокс не соглашается. Позже Джордан приходит в больницу. Кокс признается себе, что ему все еще нравится Джордан. Вечером Терка, Джей Ди и Эллиот оставляют одних в больнице, так как большинство персонала идет на банкет в честь Келсо.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»