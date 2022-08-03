"Мой Соловей". Келсо должен получить вознаграждение от правления больницы. Он просит, чтобы д-р Кокс представил его на банкете и рассказал блистательную речь о его достижениях, но Кокс не соглашается. Позже Джордан приходит в больницу. Кокс признается себе, что ему все еще нравится Джордан. Вечером Терка, Джей Ди и Эллиот оставляют одних в больнице, так как большинство персонала идет на банкет в честь Келсо.

