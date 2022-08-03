Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

"Мое Королевство". Джей Ди пытается сойтись с другими хирургами, выдавая тайны Терка. Отношения Эллиот и Пола все еще крепкие. Она случайно говорит, "я люблю U2",имея ввиду группу,а в другой комнате Пол думает, что она говорит о нем.Вместо того, чтобы заменить компьютер Кокса, д-р Келсо покупает огромный портрет самого себя, вешает его на стену и уезжает. В качестве шутки, уборщик прикрепляет к портрету некролог. Вернувшись, Келсо узнает, что люди разочарованы тем, что он "жив".

