Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.19
Комедия18+

О сериале

"Мое Королевство". Джей Ди пытается сойтись с другими хирургами, выдавая тайны Терка. Отношения Эллиот и Пола все еще крепкие. Она случайно говорит, "я люблю U2",имея ввиду группу,а в другой комнате Пол думает, что она говорит о нем.Вместо того, чтобы заменить компьютер Кокса, д-р Келсо покупает огромный портрет самого себя, вешает его на стену и уезжает. В качестве шутки, уборщик прикрепляет к портрету некролог. Вернувшись, Келсо узнает, что люди разочарованы тем, что он "жив".

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

