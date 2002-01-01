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Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.18
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Моя C.Ж.К". Джей Ди ни с кем не встречается и чувствует себя одиноким и забытым. Но все может изменится, когда он начинает разговаривать с Джейми Мойером, женой жертвы автомобильной катастрофы, лежащим в коме. Карла узнает, что Рэлфи глотал ее обручальное кольцо, и что оно вышло из другого конца. Эллиот пытается добавить некоторое разнообразие к их с Полом сексуальной жизни. Джей Ди понимает, что хотел бы встречаться с Джейми, но он также понимает, что она вероятно не готова действительно начать отношения, и они расходятся. "

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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