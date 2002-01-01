Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн
2002, Scrubs. 2.18
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Моя C.Ж.К". Джей Ди ни с кем не встречается и чувствует себя одиноким и забытым. Но все может изменится, когда он начинает разговаривать с Джейми Мойером, женой жертвы автомобильной катастрофы, лежащим в коме. Карла узнает, что Рэлфи глотал ее обручальное кольцо, и что оно вышло из другого �конца. Эллиот пытается добавить некоторое разнообразие к их с Полом сексуальной жизни. Джей Ди понимает, что хотел бы встречаться с Джейми, но он также понимает, что она вероятно не готова действительно начать отношения, и они расходятся. "
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуре�нс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис