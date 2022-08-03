"Мой собственный приятель из частной практики". Теперь, когда Джей Ди знает, что д-р Кокс - отец ребенка Джордан, он не может решить сказать это д-ру Коксу или сохранить в тайне. Он также задается вопросом, зачем Перри и Джордан разводились.С тех пор, как Карла согласилась на предложение Терка, она почувствовала себя менее сексуальной. Д-р Келсо начинает оставлять свой автомобиль на месте, где Терк и Тодд играют в баскетбол перед операциями.

