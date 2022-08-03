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Клиника
2-й сезон
17-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.17
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой собственный приятель из частной практики". Теперь, когда Джей Ди знает, что д-р Кокс - отец ребенка Джордан, он не может решить сказать это д-ру Коксу или сохранить в тайне. Он также задается вопросом, зачем Перри и Джордан разводились.С тех пор, как Карла согласилась на предложение Терка, она почувствовала себя менее сексуальной. Д-р Келсо начинает оставлять свой автомобиль на месте, где Терк и Тодд играют в баскетбол перед операциями.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»