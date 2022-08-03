Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн
2002, Scrubs. 2.16
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Моя карма". Терк и Карла теперь официально помолвлены, все счастливы за них. Но Терк оказался вовлечен в неприятности. При операции он совершил ошибку и не хочет сообщать об этом пациенту, боясь, что он подаст в суд на него. Другая счастливая пара, Эллиот и Пол, также преуспевают. Они встречаются уже достаточно долго и Эллиот решила, что готова перейти к следующему шагу – сексу с ним. Джордан и д-р Кокс счастливы, потому что у нее скоро роды.Теперь им надо понять, как и где будет рожать Джордан.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис