Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

"Моя карма". Терк и Карла теперь официально помолвлены, все счастливы за них. Но Терк оказался вовлечен в неприятности. При операции он совершил ошибку и не хочет сообщать об этом пациенту, боясь, что он подаст в суд на него. Другая счастливая пара, Эллиот и Пол, также преуспевают. Они встречаются уже достаточно долго и Эллиот решила, что готова перейти к следующему шагу – сексу с ним. Джордан и д-р Кокс счастливы, потому что у нее скоро роды.Теперь им надо понять, как и где будет рожать Джордан.

