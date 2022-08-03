Wink
Сериалы
Клиника
2-й сезон
16-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.16
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Моя карма". Терк и Карла теперь официально помолвлены, все счастливы за них. Но Терк оказался вовлечен в неприятности. При операции он совершил ошибку и не хочет сообщать об этом пациенту, боясь, что он подаст в суд на него. Другая счастливая пара, Эллиот и Пол, также преуспевают. Они встречаются уже достаточно долго и Эллиот решила, что готова перейти к следующему шагу – сексу с ним. Джордан и д-р Кокс счастливы, потому что у нее скоро роды.Теперь им надо понять, как и где будет рожать Джордан.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»