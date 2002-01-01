Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

"Его рассказ". Карла все еще не дает Терку ответ на его предложение руки и сердца. Эллиот знакомится с парнем по имени Пол.Тенрк устраивает представление для Карлы посреди улицы. Эллиот узнает то, что Пол - медбрат. Джей Ди и Терк завтракают в их любимом кафе. Официантка, Дженни, дружелюбна к ним обоим, но ей нравится Терк, хотя Джей Ди думает, что она неравнодушна к нему. Терк и Дженни сталкиваются друг с другом на автобусной остановке. Она признается ему и зовет пить кофе. В этот момент Терку звонит Карла и говорит: "спроси меня снова."



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