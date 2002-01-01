Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
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Сюжет
"Мой брат, моя опора". Терк все еще ждет возвращения Карлы, чтобы получить ответ на предложение руки и сердца. Когда она возвращается, он наконец показывает ей кольцо, однако, она все еще не готова дать ответ. К Терку презжает старший брат Кевин - преданный семьянин. Джей Ди поручили работать с д-ром Тауншенд, лучшим другом д-ра Келсо. Исследуя пациента, д-р Тауншенд просит, чтобы Джей Ди сделал довольно устаревшую и опасную процедуру, хотя есть и новые методы. Тем временем, Джордан пришла в больницу для ультразвука. Как обычно у нее и д-ра Кокса возникает спор – Джордан не хочет знать пол ребенка, а д-р Кокс хочет. Эллиот входит в комнату в то время, когда пол ребенка показывают на экране ультразвука. Она смотрит на экран, и д-р Кокс замечает это.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис