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Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.13
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

"Моя Философия". Готовый сделать предложение, Терк покупает Карле обручальное кольцо. Он приглашает ее к себе на обед, помещая кольцо в стакан шампанского. Однако ужин прерывает известие о смерти теушки Карлы. Эллиот требует отдельную женскую комнату для переодевания. Д-р Келсо не соглашается, но Эллиот упорствует.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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