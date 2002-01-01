Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

"Моя Философия". Готовый сделать предложение, Терк покупает Карле обручальное кольцо. Он приглашает ее к себе на обед, помещая кольцо в стакан шампанского. Однако ужин прерывает известие о смерти теушки Карлы. Эллиот требует отдельную женскую комнату для переодевания. Д-р Келсо не соглашается, но Эллиот упорствует.



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