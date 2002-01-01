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Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.12
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

"Мой Новый Старый Друг".мДжей Ди и Эллиот учатся быть только друзьями. Джей Ди решает снова пригласить на свидание Лизу, девочку из магазина подарков. Удивительно, но она соглашается. К д-ру Коксу и Карле поступил новый пациент Корман. Он - законченный ипохондрик. Надеясь, наконец, отговорить г. Кормана ложиться в больницу, д-р Кокс предлагает ему сделать тест костного мозга, который вовлекает очень болезненную процедуру с большой, длинной иглой. Г. Корман соглашается. Д-р Кокс ошеломлен, когда он видит, что результаты показывают, что г. Корман фактически болен редкой формой рака. У Терка тоже проблемы с пациентами. Госпоже Кайе недавно удалили опухоль головного мозга, что ухудшило ее моторику и скорость реакции.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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