Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
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Сюжет
"Мой Новый Старый Друг".мДжей Ди и Эллиот учатся быть только друзьями. Джей Ди решает снова пригласить на свидание Лизу, девочку из магазина подарков. Удивительно, но она соглашается. К д-ру Коксу и Карле поступил новый пациент Корман. Он - законченный ипохондрик. Надеясь, наконец, отговорить г. Кормана ложиться в больницу, д-р Кокс предлагает ему сделать тест костного мозга, который вовлекает очень болезненную процедуру с большой, длинной иглой. Г. Корман соглашается. Д-р Кокс ошеломлен, когда он видит, что результаты показывают, что г. Корман фактически болен редкой формой рака. У Терка тоже проблемы с пациентами. Госпоже Кайе недавно удалили опухоль головного мозга, что ухудшило ее моторику и скорость реакции.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис