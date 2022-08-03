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Клиника
2-й сезон
11-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.11
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой приятель по сексу". Эллиот и Джей Ди временно живут вместе… Они признают что у них есть сексуальное влечение друг к другу и становятся "секс-приятелями". Три пациента Эллиот просят другого доктора, т.к онат не уделяет им должного внимания. Вернувшись домой, она сидит в темноте и плачет. Она принимает решение снова расстаться с Джей Ди, и предлагает ему остаться друзьями. Тем временем, Карла навязывает пациентам свое мнение, о чем немедленно узнает д-р Келсо.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»