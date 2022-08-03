"Мой приятель по сексу". Эллиот и Джей Ди временно живут вместе… Они признают что у них есть сексуальное влечение друг к другу и становятся "секс-приятелями". Три пациента Эллиот просят другого доктора, т.к онат не уделяет им должного внимания. Вернувшись домой, она сидит в темноте и плачет. Она принимает решение снова расстаться с Джей Ди, и предлагает ему остаться друзьями. Тем временем, Карла навязывает пациентам свое мнение, о чем немедленно узнает д-р Келсо.

