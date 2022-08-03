Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
2002, Scrubs. 2.10
Комедия, Драма18+
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О сериале
"Мой Монстр". Джей Ди приглашает Лизу (кассира магазина подарков)на ужин. Он постоянно думает о своих пациентах и поэтому попадает впросак на свидании. Д-р Дориан пытается скрыть это от Терка и д-ра Кокса, но у него ничего не получается. Тем временем Джордан становится все больше. Перри предлагает ей временно пожить у него, пока ребенок не родится. Немного позже, Кокс не может поверить, что он сделал это.
Терк засыпает во время романтичного вечера с Карлой, и она сильно обижается на него за это. У Эллиот трудность с деньгами. Из – за этого ей приходится съезжать с квартиры. Джей Ди предлагает ей пожить в квартире с ним и Терком некоторое время, но она не соглашается.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис