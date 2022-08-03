Wink
Сериалы
Клиника
2-й сезон
10-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.10
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мой Монстр". Джей Ди приглашает Лизу (кассира магазина подарков)на ужин. Он постоянно думает о своих пациентах и поэтому попадает впросак на свидании. Д-р Дориан пытается скрыть это от Терка и д-ра Кокса, но у него ничего не получается. Тем временем Джордан становится все больше. Перри предлагает ей временно пожить у него, пока ребенок не родится. Немного позже, Кокс не может поверить, что он сделал это.
Терк засыпает во время романтичного вечера с Карлой, и она сильно обижается на него за это. У Эллиот трудность с деньгами. Из – за этого ей приходится съезжать с квартиры. Джей Ди предлагает ей пожить в квартире с ним и Терком некоторое время, но она не соглашается.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»