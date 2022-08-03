"Мой Монстр". Джей Ди приглашает Лизу (кассира магазина подарков)на ужин. Он постоянно думает о своих пациентах и поэтому попадает впросак на свидании. Д-р Дориан пытается скрыть это от Терка и д-ра Кокса, но у него ничего не получается. Тем временем Джордан становится все больше. Перри предлагает ей временно пожить у него, пока ребенок не родится. Немного позже, Кокс не может поверить, что он сделал это.

Терк засыпает во время романтичного вечера с Карлой, и она сильно обижается на него за это. У Эллиот трудность с деньгами. Из – за этого ей приходится съезжать с квартиры. Джей Ди предлагает ей пожить в квартире с ним и Терком некоторое время, но она не соглашается.

