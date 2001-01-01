Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

"Мой Выходной". В свой выходной Джей Ди идет развлекаться в клуб, но там у него неожиданно воспаляется аппендицит и он попадает в больницу с новом для себя качестве - в качестве пациента. К доктору Коксу попал новый пациент, который оказывается бывшим главврачом клиники и его наставником. �Несмотря на всю бессердечность Кокса, он всячески пытается обратить на себя внимание. Эллиот считает, что отлично делает обследование, но за глаза все еe пациенты называют не иначе как «Эллиот холодные руки» и когда она приходит их навестить притворяются спящими. Терку доверили вырезать у Джей Ди аппендицит, но тот против. Сможет ли друг простить ему это?



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