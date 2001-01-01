Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2001, Scrubs
Комедия18+
"Мои 15 Минут". Во время похода в стрип -бар Джей Ди и Терк спасают человека и становятся героями больницы. У Карлы ужин с подругами. Эллиот напросилась пойти с ней, но ужин внезапно отменился! Кока попросили написать аттестацию доктора Дориона, но он что бы преподать урок отдает аттестацию самому Джей Ди. Сможет ли он оценить себя правильно или мнение других для него важнее?
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис