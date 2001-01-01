Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

"Мои 15 Минут". Во время похода в стрип -бар Джей Ди и Терк спасают человека и становятся героями больницы. У Карлы ужин с подругами. Эллиот напросилась пойти с ней, но ужин внезапно отменился! Кока попросили написать аттестацию доктора Дориона, но он что бы преподать урок отдает аттестацию самому Джей Ди. Сможет ли он оценить себя правильно или мнение других для него важнее?

