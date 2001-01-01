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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

"Моя ошибка". Мама Карлы не разрешает ей приводить в дом мужчин и Терк решает пригласить Карлу к себе, но в самый ответственный момент ей звонят из больницы и сообщают, что ее мать сломала ногу. Карла тут же обвинят Терка в этой трагедии. Для Эллиот наступили тяжелые времена: еe все игнорируют. Она узнает, что еe новый пациент психиатр и начинает «выкладывать» душу перед ним, за что ее друзья начинают подкалывать ее. Перри Кокса отстранили от работы, но он все равно приходит в клинику и осматривает пациентов. Доктору Дориону назначили пациента из совета директоров, и он всеми силами пытается уговорить еe оставить доктора Кокса. Но все не так просто!!! Выясняется что бывшая жена Перри Джордан Салливан и новая пациентка Джей Ди это одно и то же лицо!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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