Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сюжет
"Моя ошибка". Мама Карлы не разрешает ей приводить в дом мужчин и Терк решает пригласить Карлу к себе, но в самый ответственный момент ей звонят из больницы и сообщают, что ее мать сломала ногу. Карла тут же обвинят Терка в этой трагедии. Для Эллиот наступили тяжелые времена: еe все игнорируют. Она узнает, что еe новый пациент психиатр и начинает «выкладывать» душу перед ним, за что ее друзья начинают подкалывать ее. Перри Кокса отстранили от работы, но он все равно приходит в клинику и осматривает пациентов. Доктору Дориону назначили пациента из совета директоров, и он всеми силами пытается уговорить еe оставить доктора Кокса. Но все не так просто!!! Выясняется что бывшая жена Перри Джордан Салливан и новая пациентка Джей Ди это одно и то же лицо!
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис