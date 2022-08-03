Wink
Сериалы
Клиника
1-й сезон
5-я серия

Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мои Два Отца". У Эллиот не выздоравливают пациенты и Джей Ди предлагает попробовать ей нетрадиционные методы лечения. Тем временем Джей Ди решает для себя важную задачу: на чью сторону встать - его наставника - Перри Кокса или присоединиться к главврачу клиники - Бобу Келсо. У Терка тоже свои проблемы. Карла хочет, чтобы у них были прочные отношения и Терк решает подарить ей подарок...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»