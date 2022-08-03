"Мои Два Отца". У Эллиот не выздоравливают пациенты и Джей Ди предлагает попробовать ей нетрадиционные методы лечения. Тем временем Джей Ди решает для себя важную задачу: на чью сторону встать - его наставника - Перри Кокса или присоединиться к главврачу клиники - Бобу Келсо. У Терка тоже свои проблемы. Карла хочет, чтобы у них были прочные отношения и Терк решает подарить ей подарок...

