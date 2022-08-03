Wink
Сериалы
Клиника
1-й сезон
4-я серия

Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Моя пожилая Леди". К доктору Дориону поступила 74-летняя пациентка. Он очень привязывается к ней и когда она говорит, что отказывается от лечения и хочет умереть, то его это шокирует. По совету Джей Ди Терк решает сблизиться с пациентом, которому будет оперировать грыжу. Но во время операции он обнаруживает, что его пациент смертельно болен. У Эллиот тоже новая пациентка. На плечи доктора Рид ложиться очень серьезная проблема- от того как она ее решит, будет зависеть жизнь пациентки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»