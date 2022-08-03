"Моя пожилая Леди". К доктору Дориону поступила 74-летняя пациентка. Он очень привязывается к ней и когда она говорит, что отказывается от лечения и хочет умереть, то его это шокирует. По совету Джей Ди Терк решает сблизиться с пациентом, которому будет оперировать грыжу. Но во время операции он обнаруживает, что его пациент смертельно болен. У Эллиот тоже новая пациентка. На плечи доктора Рид ложиться очень серьезная проблема- от того как она ее решит, будет зависеть жизнь пациентки.

