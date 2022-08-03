Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2001, Scrubs
Комедия, Драма18+
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О сериале
"Мой друг ошибся". Джей Ди никак не может поцеловать Эллиот и по своему опыту понимает, что если он этого не сделает в течении двух дней, то они навсегда останутся просто друзьями. Доктор Келсо называет Элиот «милочкой». Ей это совершенно не нравится и, получив совет от Доктора Кокса, она решает все высказать главврачу клиники. У доктора Дориона возникает мысль, что Терк, когда оперировал пациента, что-то в нем забыл. Но его ли это ошибка?
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис