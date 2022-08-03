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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия, Драма18+

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О сериале

"Мой друг ошибся". Джей Ди никак не может поцеловать Эллиот и по своему опыту понимает, что если он этого не сделает в течении двух дней, то они навсегда останутся просто друзьями. Доктор Келсо называет Элиот «милочкой». Ей это совершенно не нравится и, получив совет от Доктора Кокса, она решает все высказать главврачу клиники. У доктора Дориона возникает мысль, что Терк, когда оперировал пациента, что-то в нем забыл. Но его ли это ошибка?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»