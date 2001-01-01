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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Мой Герой".После того как Джей Ди и доктор Кокс узнали, что у брата Джордан лейкемия - они стали активно его лечить. Но доктор Кокс тоже человек и ему свойственно бояться, поэтому он старается избегать общения со своим лучшим другом. Вместо Терка ассистировать на операция назначили его коллегу. Доктор Келсо узнает, что его подчиненные его ненавидят, что бы это проверить он дает «анонимную» анкету - опросник Эллиот.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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