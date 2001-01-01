Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Сюжет

"Мой Герой".После того как Джей Ди и доктор Кокс узнали, что у брата Джордан лейкемия - они стали активно его лечить. Но доктор Кокс тоже человек и ему свойственно бояться, поэтому он старается избегать общения со своим лучшим другом. Вместо Терка ассистировать на операция назначили его ко�ллегу. Доктор Келсо узнает, что его подчиненные его ненавидят, что бы это проверить он дает «анонимную» анкету - опросник Эллиот.



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