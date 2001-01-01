Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Сюжет

"Мое Происшествие". Из-за случайных врачебных ошибок Терк и Эллиот чуть не нанесли своим пациентом непоправимый урон. Однако ошибка была вовремя замечена и исправлена. А в больницу поступил брат Джордан и хороший друг доктора Кокса с травмой руки. Неожиданно появляется подозрение на мон�онуклеоз...



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