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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Мое Происшествие". Из-за случайных врачебных ошибок Терк и Эллиот чуть не нанесли своим пациентом непоправимый урон. Однако ошибка была вовремя замечена и исправлена. А в больницу поступил брат Джордан и хороший друг доктора Кокса с травмой руки. Неожиданно появляется подозрение на мононуклеоз...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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