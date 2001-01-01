Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
2001, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+
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Сюжет
"Мое Жертвенный Промах". Доктору Дориону случайно попадает в руку шприц с зараженной кровью пациента. После этого он испытывает страх заразиться от своих пациентов. Терк переживает по поводу своей фигуры и начинает заниматься спортом вместе с доктором Коксом. Но из–за этих занятий у него совсем не остается времени на Карлу. Эллиот не справляется со своими профессиональными обязанностями, так как вся ушла в новый роман. Все идет нормально, но ей придется выбрать, что для нее важнее - личная жизнь или работа.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис