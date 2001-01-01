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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Мое Жертвенный Промах". Доктору Дориону случайно попадает в руку шприц с зараженной кровью пациента. После этого он испытывает страх заразиться от своих пациентов. Терк переживает по поводу своей фигуры и начинает заниматься спортом вместе с доктором Коксом. Но из–за этих занятий у него совсем не остается времени на Карлу. Эллиот не справляется со своими профессиональными обязанностями, так как вся ушла в новый роман. Все идет нормально, но ей придется выбрать, что для нее важнее - личная жизнь или работа.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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