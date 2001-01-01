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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Моя Путь или Шоссе". Джей Ди пытается уговорить своего нового пациента пройти курс лечения, вместо того, чтобы «ложиться под нож». Ища подмогу, он обращается к своему лучшему другу – Терку, но Терк вопреки ожиданиям говорит, что нужна операция. У Эллиот любовь с первого взгляда. Еe новый пациент – идеальный мужчина, но что бы она не делал, а он никак не приглавает еe на свидание. Из–за доктора Кокса увольняют медсестру. Чтобы еe вернуть, ему надо на людях извиниться перед доктором Келсо.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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