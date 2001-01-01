Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сюжет

"Моя Путь или Шоссе". Джей Ди пытается уговорить своего нового пациента пройти курс лечения, вместо того, чтобы «ложиться под нож». Ища подмогу, он обращается к своему лучшему другу – Терку, но Терк вопреки ожиданиям говорит, что нужна операция. У Эллиот любовь с первого взгляда. Еe новый пациент – идеальный мужчина, но что бы она не делал, а он никак не приглавает еe на свидание. Из–за доктора Кокса увольняют медсестру. Чтобы еe вернуть, ему надо на людях извиниться перед доктором Келсо.



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