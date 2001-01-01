Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2001, Scrubs
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Мой Наставник". Джей Ди ревнует Терка к его новому другу – Тодду. Он не понимает, как Терк может общаться с этим идиотом, который думает только о сексе и ходит за каждой юбкой. У Эллиот по-прежнему проблемы с Карлой. Джей Ди всячески пытается помирить их. Получиться ли у него это? Ведь Эллио�т надо унять свою гордость, а Карле вспомнить, как она начинала работать в клинике. Терк пытается пригласить Карлу на свидание, но она ему все время отказывает, мотивируя это тем, что ее нужны нормальные, долговечные отношения.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис