Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

"Мой Наставник". Джей Ди ревнует Терка к его новому другу – Тодду. Он не понимает, как Терк может общаться с этим идиотом, который думает только о сексе и ходит за каждой юбкой. У Эллиот по-прежнему проблемы с Карлой. Джей Ди всячески пытается помирить их. Получиться ли у него это? Ведь Эллио�т надо унять свою гордость, а Карле вспомнить, как она начинала работать в клинике. Терк пытается пригласить Карлу на свидание, но она ему все время отказывает, мотивируя это тем, что ее нужны нормальные, долговечные отношения.



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