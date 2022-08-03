Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
2001, Scrubs
Комедия, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Мой Старик". У Терка с Эллиот паника - в связи с тем, что они выступают на медицинской конференции, и к ним приезжают родители. Джей Ди только успел посочувствовать друзьям, как его отец тоже решает приехать. Терк боится знакомить Карлу со своей мамой так как считает, что они не поладят. Элиот, чтобы угодить отцу, из кожи вон лезет на медицинском обходе, а в результате доктор Келсо говорит ей, что медицина не ее призвание.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис