"Мой Старик". У Терка с Эллиот паника - в связи с тем, что они выступают на медицинской конференции, и к ним приезжают родители. Джей Ди только успел посочувствовать друзьям, как его отец тоже решает приехать. Терк боится знакомить Карлу со своей мамой так как считает, что они не поладят. Элиот, чтобы угодить отцу, из кожи вон лезет на медицинском обходе, а в результате доктор Келсо говорит ей, что медицина не ее призвание.

