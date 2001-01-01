Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

"Мой Студент". Сегодня знаменательный день для компании друзей - им впервые дали собственных студентов. Эллиот достался смазливый мальчишка, который к тому же является сыном владельца больницы. Терку - коварная женщина, которая за словом в карман не лезет. Она так понравилась доктору Коксу, что тот уговаривает Терка познакомить его с ней. Ну а Джей Ди достался студент- неудачник, не уверенный в себе и с кучей комплексов. После нескольких дней работы с ним доктор Дориан уверяется, что ему не место в клинике и говорит своему студенту это прямо в глаза.



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