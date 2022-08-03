Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2001, Scrubs
Комедия, Драма18+
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О сериале
"Мой Уравновешивающий Поступок". После того как Джей Ди назначает свидание вслепую он должен решить для себя что важнее: работа о которой он мечтал с детства или девушка от которой он без ума. Когда подруги делятся секретами, они узнают друг о друге много нового. Например, Эллиот призналась Карле что она не разу в жизни не испытывала оргазм, а Карла сказала, что после того, как они с Терком признались друг другу в любви, она не может возбудить его. Доктор Келсо доверил Коксу провести обход, но это стало его ошибкой...
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис