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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия, Драма18+

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О сериале

"Мой Уравновешивающий Поступок". После того как Джей Ди назначает свидание вслепую он должен решить для себя что важнее: работа о которой он мечтал с детства или девушка от которой он без ума. Когда подруги делятся секретами, они узнают друг о друге много нового. Например, Эллиот призналась Карле что она не разу в жизни не испытывала оргазм, а Карла сказала, что после того, как они с Терком признались друг другу в любви, она не может возбудить его. Доктор Келсо доверил Коксу провести обход, но это стало его ошибкой...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»