"Мой Уравновешивающий Поступок". После того как Джей Ди назначает свидание вслепую он должен решить для себя что важнее: работа о которой он мечтал с детства или девушка от которой он без ума. Когда подруги делятся секретами, они узнают друг о друге много нового. Например, Эллиот призналась Карле что она не разу в жизни не испытывала оргазм, а Карла сказала, что после того, как они с Терком признались друг другу в любви, она не может возбудить его. Доктор Келсо доверил Коксу провести обход, но это стало его ошибкой...

