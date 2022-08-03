Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

"Мое Свидание Вслепую". Начинается переходный момент в отношениях Карлы и Терка. Кто–то из них должен преодолеть себя и сказать три заветных слова. Эллиот никак не может добиться уважения у доктора Кокса и поэтому обращается к совету Джей Ди. Он дает ей совет, от которого у нее коленки затряслись. Сможет ли она преодолеть страх? Доктор Келсо попросил Джей Ди посидеть с социальным работником, который упал в клинике и может предъявить судебный иск больнице. Неожиданно для себя он назначает ей свидание, даже не видя ее лица.

