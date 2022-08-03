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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия, Драма18+

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О сериале

"Мое Прозвище". Отношения между Джей Ди и Карлой усложняются в связи с тем, что Джей Ди приобрeл уже достаточно опыта и не хочет, чтобы его опекала медсестра. Эллиот знакомится с пациенткой по имени Джилл, такой же нервозной, как и она сама. Уборщик придумывает для Джей Ди новое прозвише.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»