"Мое Прозвище". Отношения между Джей Ди и Карлой усложняются в связи с тем, что Джей Ди приобрeл уже достаточно опыта и не хочет, чтобы его опекала медсестра. Эллиот знакомится с пациенткой по имени Джилл, такой же нервозной, как и она сама. Уборщик придумывает для Джей Ди новое прозвише.

