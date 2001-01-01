Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

"Мой Первый День". У доктора Дориона первый рабочий день. Неожиданно он оказывается в одной клинике со своим лучшим другом – Терком, с которым учился вместе в колледже. Его коллегой по терапевтическому отделению оказывается симпатичная девушка по имени Эллиот. Терку приглянулась Карла- медсестра в клинике.



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