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Клиника (сериал, 2001) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2001, Scrubs
Комедия18+

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О сериале

"Мой Первый День". У доктора Дориона первый рабочий день. Неожиданно он оказывается в одной клинике со своим лучшим другом – Терком, с которым учился вместе в колледже. Его коллегой по терапевтическому отделению оказывается симпатичная девушка по имени Эллиот. Терку приглянулась Карла- медсестра в клинике.

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Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»