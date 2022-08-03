7 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Климатообразующие факторы
7 класс. География
Атмосфера
Климатообразующие факторы

Пользователи, посмотрев данный урок, смогут получить представление о теме Климатообразующие факторы (школьный курс географии за 7 класс). В ходе занятия учащие узнают о самом изменчивом компоненте природы климате, о том, какие факторы обеспечивают разнообразие климата на нашей планете.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

