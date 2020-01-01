5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

На этом уроке мы рассмотрим тему Климат на Земле. В ходе занятия мы постараемся разобраться, что собой представляет климат на Земле, дадим определение понятию многолетний режим погоды, рассмотрим его основные характеристики. Также узнаем, под воздействием каких факторов формируется тот или иной климат на нашей планете.



