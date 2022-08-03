8 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

На уроке вы узнаете, как климатические условия влияют на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Познакомитесь с понятиями агроклиматические ресурсы, неблагоприятные погодно-климатические условия и узнаете, какие меры необходимо применять, для того чтобы сохранить чистоту атмосферного воздуха.



