Клим Жуков, Война во Вьетнаме, часть 6: сражение при Дьен-Бьен-Фу
Wink
Сериалы
История с «Гоблином»
1-й сезон
Клим Жуков, Война во Вьетнаме, часть 6: сражение при Дьен-Бьен-Фу

История с «Гоблином» (сериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

7.82021, Клим Жуков, Война во Вьетнаме, часть 6: сражение при Дьен-Бьен-Фу
Блоги18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дмитрий «Goblin» Пучков вместе с приглашенными гостями раскроют исторические факты, о которых не рассказывают в школах и университетах.

Сериал Клим Жуков, Война во Вьетнаме, часть 6: сражение при Дьен-Бьен-Фу 1 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Блоги

Рейтинг