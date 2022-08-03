Клим (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, Клим. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Клим Рощин — полицейский, который до полиции начинал как ученый-этолог, изучал жизнь волков, жил в стае. Свое звериное чутье он применяет для поимки преступников. Уникальный полицейский. В его арсенале — дедукция, интуиция, провокационные допросы и знание повадок зверей.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Константин
Лавроненко
- ДМАктриса
Дарья
Мингазетдинова
- АБАктриса
Анна
Бреннер-Вартаньян
- Актёр
Сергей
Шнырев
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- СКАктёр
Сергей
Кудрявцев
- ОРАктёр
Олег
Рязанцев
- ИНАктёр
Иван
Николаев
- Актёр
Виталий
Коваленко
- ЭССценарист
Эрнесто
Суарес
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АЛПродюсер
Александра
Лейбович
- ААПродюсер
Анастасия
Алексеева
- ФГХудожник
Феликс
Гончаров
- ЕБХудожница
Елизавета
Белянкина
- ДГХудожник
Дмитрий
Гончаров
- МММонтажёр
Мария
Маненкова
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- РОКомпозитор
Райан
Оттер