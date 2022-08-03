Клим (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Клим Рощин — полицейский, который до полиции начинал как ученый-этолог, изучал жизнь волков, жил в стае. Свое звериное чутье он применяет для поимки преступников. Уникальный полицейский. В его арсенале — дедукция, интуиция, провокационные допросы и знание повадок зверей.

