Клэй Гуида vs Марк Мадсен
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UFC Fight Night Las Vegas 34
1-й сезон
Клэй Гуида vs Марк Мадсен

UFC Fight Night Las Vegas 34 (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

Бой с среднем весе между Джаредом Каннониром (#3 рейтинга) и Келвином Гастелумом (#9 рейтинга) стал главным событием вечера. Оба бойца пытаются реабилитироваться после поражения от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.

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