Клетка для сверчка. Серия 4
Wink
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Клетка для сверчка
1-й сезон
4-я серия
8.62019, Клетка для сверчка. Серия 4
Детективы, Мини-сериалы12+

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Клетка для сверчка (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Гибель ученого-биолога заставляет Александру Корзухину включиться в новое расследование, ведь в истории замешан сын Грекова, Митя. Греков считает, что в лаборатории произошло простое ограбление, однако Корзухина убеждена – смерть биолога связана с древнекитайской реликвией. Если выяснить, в чем секрет это артефакта, можно напасть на след преступника. Череда смертей убеждает Грекова в правоте Саши. В поисках убийцы он подходит к краю собственной гибели. Успеет ли Корзухина сообщить ему что-то очень важное?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы, Мини-сериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Клетка для сверчка»

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