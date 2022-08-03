Клермон - Сент-Этьен
Футбольная французская Лига 1
Сезон 2021/22
Футбольная французская Лига 1 (сериал, 2022) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн

7.82022, Клермон - Сент-Этьен
Спортивный, Футбол12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Франция – это хорошая кухня, любовь и, конечно же, футбол. Нас ожидают 20 интересных и самобытных команд, 38 зрелищных матчей, целый арсенал невероятно талантливых игроков. Лига 1 привлекательна для зрителей и по праву считается одной из самых сильных футбольных лиг Европы.

Жанр
Футбол, Спортивный
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг