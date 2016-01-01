Клео — забавный щенок. Сезон 2. Серия 22
Wink
Детям
Клео — забавный щенок
2-й сезон
22-я серия

Клео — забавный щенок (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

2016, Cleo
Мультсериалы0+

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Сюжет

Увидеть мир необычным и ярким с помощью модных цветных очков? В этом малышам поможет веселый щенок Клео и его подруга Ирма.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.2 IMDb