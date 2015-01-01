Клео — забавный щенок. Сезон 1. Серия 29
Wink
Детям
Клео — забавный щенок
1-й сезон
29-я серия

Клео — забавный щенок (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

2015, Cleo
Мультсериалы0+

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Сюжет

Увидеть мир необычным и ярким с помощью модных цветных очков? В этом малышам поможет веселый щенок Клео и его подруга Ирма.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.2 IMDb