Клео и Кукин (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!



