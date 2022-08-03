WinkДетямКлео и Кукин3-й сезонКосмический день рождения
8.22018, Cleo & Cuquin
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Клео и Кукин (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!
СтранаИспания
ЖанрМультсериалы
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФМРежиссёр
Фернандо
Моро
- ХМАктриса
Хэйли
Маки
- РРАктёр
Рубен
Рэй
- КПАктёр
Кенна
Пиккард
- ЭЭАктриса
Эмили
Эммерсен
- ХМАктёр
Хантер
Маки
- ОНАктёр
Остин
Нэш Чейз
- СБАктриса
Саванна
Битти
- ФДПродюсер
Фернандо
Де Фуэнтес
- НКПродюсер
Нестор
Квинтана
- АМАктриса дубляжа
Анфиса
Маслова
- МБАктёр дубляжа
Максим
Бытко
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- Актёр дубляжа
Иван
Бычков
- ЗОАктриса дубляжа
Злата
Осипова