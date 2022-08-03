Домик на дереве
Домик на дереве
8.22018, Cleo & Cuquin
Клео и Кукин (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!

Страна
Испания
Жанр
Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb