Овощная загадка
Wink
Детям
Клео и Кукин
2-й сезон
Овощная загадка
8.22018, Cleo & Cuquin
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Клео и Кукин (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!

Страна
Испания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb