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Детям
Клео и Кукин
2-й сезон
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8.22018, Cleo & Cuquin
Мультсериалы0+

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Клео и Кукин (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb