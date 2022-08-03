Клео и Кукин. Музыкальные клипы (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Шагает муравей вперед
Клео и Кукин. Музыкальные клипы
1-й сезон
Шагает муравей вперед

Клео и Кукин. Музыкальные клипы (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 27

7.82018, Cleo & Cuquin
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!

Страна
Испания
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг